Молдавский инвестор стал жертвой мошенничества в Украине

Как сообщает агентство UNIAN, вынуждена была обратиться в суд с иском к Фонду госимущества Украины из-за существенного несовпадения фактического количества имущества заявленному в электронном лоте по приобретению Мариливского места осуществления деятельности и хранения спирта ГП «Укрспирт».

Как выяснилось в ходе осмотра спиртзавода, на предприятии отсутствовало ценное оборудование – котлы, вентиляторы, влагомеры, а объекты недвижимости не соответствовали описанию.

"Таким образом, по состоянию на дату подачи иска, проданный истцу объект приватизации фактически не отвечает перечню имущества, описанному в договоре и информационном сообщении, опубликованном ранее в электронной торговой системе", - говорится в решении Хозяйственного суда г. Киева от 11 января 2021 года.

В результате суд удовлетворил просьбу инвестора приостановить сделку, обещавшую принести в государственный бюджет Украины 144 млн. грн.

"Инвестировать в Украину оказалось не так просто. Ключевая сложность в том, что заявленные на приватизацию объекты не соответствуют тому, что там есть на самом деле. Мы очень расстроены, что партнёрство по этому проекту приходится начинать в суде. Но мы должны перестраховаться. Мы не отказываемся от приобретения лота. Просто хотим ясности", - говорит изданию совладелец СП Zernoff Юрий Дьячук.

Активная приватизация заводов ДП «Укрспирт» началась в сентябре 2020 г. Это произошло после того, как в конце 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий государственную монополию на производство спирта.