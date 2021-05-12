Молдавский самолет переждал ракетный обстрел в небе над Средиземным морем

Летевшему во вторник по маршруту Кишинев - Тель-Авив самолету не разрешалась посадка в аэропорту им. Бен-Гуриона из-за опасности в связи с обстрелом.

Как сообщила пресс-секретарь Органа гражданской авиации Молдовы Ирина Бодоликэ, самолет приземлился в израильском аэропорту с опозданием на 1 час и 45 минут.

Согласно данным пресс-секретаря Армии обороны Израиля Джонатан Конрикуса, с вечера понедельника из сектора Газа по израильским городам было выпущено уже более тысячи ракет. 850 из них либо взорвались на израильской территории, либо были сбиты системой ПВО "Железный купол", еще около 200, по словам Конрикуса, упали в самом секторе Газа.

Израиль отвечает сотнями ракетных ударов и авиаударов. Израильские военные заверяют, что бьют только по законным целям: местам запуска и производства ракет, а также по офисам и другим местам нахождения представителей ХАМАС.

С обеих сторон, по последним данным, погибло больше 40 человек: ХАМАС утверждает, что на их территории погибло 43 человека, включая 13 детей, в Израиле ракеты убили 6 человек, в том числе 16-летнюю девушку-арабку.

Поводом к обострению конфликта стало намерение властей Израиля принудительно выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима.