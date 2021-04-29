Молдова отменила все ограничения, введенные из-за пандемии

Об этом сообщили в Пограничной полиции Молдовы, комментируя ситуацию после принятого 28 апреля постановления КС об отмене режима Чрезвычайного положения, введенного ранее из-за сложной эпидемиологической ситуации.

С 29 апреля, при пересечении границы Молдовы отменено требование о наличии негативного теста на коронавирус.

Также не требуется даже нахождение на самоизоляции для приезжих.

"Меры по борьбе с распространением заболевания COVID-19 больше не действуют. Поэтому движение происходит на основании правил пересечения государственной границы до пандемии", - заявила пресс-секретарь Пограничной полиции Раиса Новицки.

28 апреля Конституционный суд отменил постановление парламента о введении режима Чрезвычайного положения на период с 1 апреля по 30 мая, как неконституционное.

Чрезвычайное положение было введено 31 марта на всей территории Молдове в связи с ухудшившейся эпидемиологической ситуацией по инициативе трех депутатов от Партии социалистов.