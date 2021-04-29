Молдова отменила все ограничения, введенные из-за пандемии

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После решения Конституционного суда об отмене режима Чрезвычайного положения, Молдова вернулась к правилам въезда в страну, действующим до пандемии.

Об этом сообщили в Пограничной полиции Молдовы, комментируя ситуацию после принятого 28 апреля постановления КС об отмене режима Чрезвычайного положения, введенного ранее из-за сложной эпидемиологической ситуации.


С 29 апреля, при пересечении границы Молдовы отменено требование о наличии негативного теста на коронавирус.


Также не требуется даже нахождение на самоизоляции для приезжих.


"Меры по борьбе с распространением заболевания COVID-19 больше не действуют. Поэтому движение происходит на основании правил пересечения государственной границы до пандемии", - заявила пресс-секретарь Пограничной полиции Раиса Новицки.


28 апреля Конституционный суд отменил постановление парламента о введении режима Чрезвычайного положения на период с 1 апреля по 30 мая, как неконституционное.


Чрезвычайное положение было введено 31 марта на всей территории Молдове в связи с ухудшившейся эпидемиологической ситуацией по инициативе трех депутатов от Партии социалистов.

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