МОЛДОВА ВЫБИРАЕТ ПОБЕДУ: Резина

По словам граждан, за год правления «Альянса за европейскую интеграцию» они убедились в том, что «эта власть представляет особую опасность для страны и народа». В заявлении также отмечается, что нынешнее руководство страны «проявило свою полную некомпетентность, а своими непродуманными действиями привело народ к полной нищете».



«Мы озабочены действиями нынешнего руководства страны, представители которого в период избирательных кампаний выходили к избирателям с множеством фальшивых обещаний, забытых в первый же день после прихода к власти»,- подчеркивают граждане.



Таким образом, трудовые коллективы города Резина заявляют, что на выборах, который пройдут 28 ноября, поддержат Партию коммунистов Республики Молдова, и призывают «всех избирателей, 28 ноября принять участие в голосовании, сказать «НЕТ!» либералам, сплотиться вокруг Владимира Воронина - лидера единственной партии, которая по-настоящему отстаивает независимость страны, интересы народа, святые национальные ценности, унаследованные от предков»,- говорится в заявлении коллективов предприятий Резинского района.



Партия коммунистов Республики Молдова представила 9 октября с.г. свою предвыборную программу к досрочным парламентским выборам, назначенным на 28 ноября с.г. Программа «Молдова выбирает Победу!», разработанная и представленная Партией коммунистов Республики Молдова, нацелена на три приоритетных направления: социальную реконструкцию, экономическую модернизацию и гражданское единство.