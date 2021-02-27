Молодые энтузиасты призывают посетить 16 старинных усадеб, пока их не выставили на продажу

Многие знают, что наша маленькая Молдова знаменита старинными усадьбами.

Нам бы так хотелось чтобы все эти усадьбы были отреставрированы и приведены в надлежащий вид. Может быть если мы будем чаще об этом говорить и посещать эти места, то привлечем к ним внимание.

Из всего этого разнообразия усадеб, которые сохранились до наших дней, Teleportravel выбрал для вас 16 самых интересных имений, которые встретятся вам в ходе 16 маршрутов и отлично подойдут для однодневного путешествия за пределами столицы с семьей и друзьями.

Кто еще не слышал, мы открыли для всех желающих доступ к 16-ти маршрутам за 16 евро, вместо 160 евро. Выходит что стоимость одного маршрута 1 евро, вместо заявленных 10.

Акция действительна до 8 марта 2021 года.

После оплаты, все 16 маршрутов будут доступны пожизненно, для вашего пользования, и вы сможете воспользоваться ими в любой день и час. Можно не париться с планированием своих каникул, сейчас самое время готовиться к весне и лету! Маршруты включают скидки в ресторанах и отелях, как приятный бонус!

1. Усадьба “ Балиоз“- усадьба была построена в середине 19-го века, армянским помещиком по имени Манук Бей.