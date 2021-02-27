Молодые энтузиасты призывают посетить 16 старинных усадеб, пока их не выставили на продажу

Многие знают, что наша маленькая Молдова знаменита старинными усадьбами.
Нам бы так хотелось чтобы все эти усадьбы были отреставрированы и приведены в надлежащий вид. Может быть если мы будем чаще об этом говорить и посещать эти места, то привлечем к ним внимание.
Из всего этого разнообразия усадеб, которые сохранились до наших дней, Teleportravel выбрал для вас 16 самых интересных имений, которые встретятся вам в ходе 16 маршрутов и отлично подойдут для однодневного путешествия за пределами столицы с семьей и друзьями.
Кто еще не слышал, мы открыли для всех желающих доступ к 16-ти маршрутам за 16 евро, вместо 160 евро. Выходит что стоимость одного маршрута 1 евро, вместо заявленных 10.
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1. Усадьба “ Балиоз“- усадьба была построена в середине 19-го века, армянским помещиком по имени Манук Бей.
Вы встретите этот памятник архитектуры в маршруте “С высоты до глубины Иванча и Брэнешть”.
2. “Чолак - Мальски” - постройка 19-го века в неоклассическом стиле, памятник архитектурного значения. Эта усадьба есть в маршруте “Сказка между небом и землей”
3. Усадьба “ Апостолопуло “ - усадьба 19-го века. Здесь некогда жил инженер Николай Апостолопуло с супругой Евгенией. В 1927 году в бывшей усадьбе располагалась “Школа виноградарства и плодоводства”.
Пройдя маршрут “Скальный комплекс Цыпова”, вы сможете увидеть и этот памятник архитектуры.
4. Усадьба “Манук Бея” - замок построен во французском стиле удивительной красоты с зимним садом, сторожевыми башнями и огромным парком. Усадьба была отреставрирована и открыта для посещений.
Маршрут в котором есть эта усадьба - “Дорога в Кэрпинены”.
5. Усадьба “Дину Руссо” - Руссо построил в своем имении в конце XIX века богато украшенный двухуровневый дом.
Узнать как добраться и где находится то что осталось от усадьбы можно в маршруте “Самый сладкий маршрут ”
6. Усадьба “Замфира Ралли” - это бывшая аристократическая резиденция начала 19 века, построенная богатым греческим боярином Замфираке Ралли. Это место стало особенно известным благодаря тому, что его часто посещал известный русский поэт Александр Пушкин.
Маршрут “Тоска по Кодрам”
7. Усадьба “ Поммер” - усадьба была построена в начале 20-го века и куплена банкиром Андреем Поммером (1851-1912). На этой территории был засажен самый большой парк в Бессарабии.
Как найти усадьбу поможет маршрут “Маленькая Швейцария и райские пейзажи”
8. Усадьба “ Яновских” - В 1859 году это поместье стало собственностью польского генерал-полковника Яновского, потомка Катаржи.
У поместья красивая легенда, узнать об этом можно в маршруте “Загадки Тираса”
9. Усадьба “ Катаржи ” - Боярин Катаржи купил эти земли еще до присоединения Бессарабии к Российской империи. Здесь он выращивал виноград и производил качественное вино, которым славился.
10. Усадьба “Оганович” - усадьба был построена в 90-х годах XIX века. Поместье включало в себя три озера, водяную мельницу, аллеи, террасы, ванную и другие хозяйственные постройки, а также гробницу семьи Огановичей.
Познакомиться с этим поместьем можно в маршруте “Маленькая Швейцария и райские пейзажи”
11. Усадьба “ Романовых “ - Здесь расположена вилла, принадлежавшая императорской семье - Романовым. Перед самой революцией селом завладел боярин Кристя. Маршрут “ Легенды Кэприян”
12. Усадьба “Синадино” - Когда-то это было красивое здание, принадлежавшее Пантелеимону В. Синадино, врачу, писателю, политику и мэру Кишинева в 1903–1904, 1905–1907 и 1909–1910 годах. Позже в этом здании разместилась школа, а сейчас это простой памятник, находящийся в плачевном состоянии.
Маршрут “Прогулка по волшебной долине”
13. Усадьба “Лазо” - была построена во второй половине 19 века. Архитектурно здание близко по стилю к крестьянским домам. Последними владельцами этой земли были Георгий и Елена Лазо, родители «легендарного героя гражданской войны в России» Сергея Лазо. Сейчас здесь “Национальный музей истории и археологии Молдовы”.
Посетить музей можно в ходе маршрута “ Усадьбы в окрестностях источника Желобок”
14. Усадьба в Рэспопенах - постройка датируется 19 веком. К сожалению, история особняка не изучена и неизвестно, кому он принадлежал. Местные жители называют его «двором Андриано».
15. Усадьба “ Мими” - Строительство особняка по приказу бессарабского политика Константина Мими было завершено в 1900 году. Архитектура выполнена во французском стиле. Считается, что особняк был первым настоящим «замком» в Бессарабии.
Посетить эту усадьбу вы можете, пройдя маршрут “Загадки Тираса”
16. Усадьба “ Кантакузино” - Дата постройки неизвестна. Некоторые исследователи говорят, что усадьба была выполнена в неоготическом стиле с декоративными элементами, ранее широко распространенными в Западной Европе.
Заехать в это место и посмотреть что осталось от усадьбы, поможет маршрут “К самым высоким рифам“
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