Московская Академия Продаж: бизнес-тренинги на максимум

Тренинговая компания Московская Академия Продаж

Усилить собственный действующий бизнес или развить новое направление - именно с такой целью бизнес-тренеры Московской Академии Продаж организуют бизнес обучение и тренинги в Москве и других городах России. География выездных семинаров и курсов очень обширная и не ограничивается только территорией России. Вы не прогадаете, если бы хоть раз побываете на обучающих мероприятиях Академии и послушаете интересных спикеров и экспертов. Они поделятся опытом создания свыше 200 отделов продаж в крупнейших компаниях: АгроТехГарант, Job.ru, Волгоградский керамический завод, Coca-cola, Связной, Евросеть, Газпром, Промресурс, ЗАО Стройсервис, Арма, Widex, Audi, Седек и другие.

Спартак Сергеевич Андриешин - основатель и ведущий бизнес-спикер Академии Продаж. Прошел путь от менеджера-стажера до Топ-менеджера и генерального директора тренингового центра. Делится опытом в сфере продаж, переговоров и управления. Компания является стратегическим партнером Торгово-Промышленной Палаты России, сервиса Моё Дело, Битрикс и Мой бизнес.