Московская Академия Продаж: бизнес-тренинги на максимум

Сегодня для обучения сотрудников собственники бизнеса предпочитают обращаться в специализированные тренинговые центры.В них можно выбрать грамотную программу обучения персонала компании и профессионального бизнес-тренера. В этой статье обсудим тренинговую компанию "Московская Академия Продаж".
Тренинговая компания Московская Академия Продаж
Усилить собственный действующий бизнес или развить новое направление - именно с такой целью бизнес-тренеры Московской Академии Продаж организуют бизнес обучение и тренинги в Москве и других городах России. География выездных семинаров и курсов очень обширная и не ограничивается только территорией России. Вы не прогадаете, если бы хоть раз побываете на обучающих мероприятиях Академии и послушаете интересных спикеров и экспертов. Они поделятся опытом создания свыше 200 отделов продаж в крупнейших компаниях: АгроТехГарант, Job.ru, Волгоградский керамический завод, Coca-cola, Связной, Евросеть, Газпром, Промресурс, ЗАО Стройсервис, Арма, Widex, Audi, Седек и другие.
Спартак Сергеевич Андриешин - основатель и ведущий бизнес-спикер Академии Продаж. Прошел путь от менеджера-стажера до Топ-менеджера и генерального директора тренингового центра. Делится опытом в сфере продаж, переговоров и управления. Компания является стратегическим партнером Торгово-Промышленной Палаты России, сервиса Моё Дело, Битрикс и Мой бизнес.
Кто посещает бизнес-тренинги
Тренинговые программы направлены на продавцов, менеджеров, руководителей и других специалистов по работе с клиентами. В основном клиенты Академии хотят заказать корпоративный бизнес-тренинг для сотрудников, чтобы улучшить показатели конверсии звонков и встреч, которые увеличат объем продаж. Именно сфера продаж, переговоров и коммуникации с клиентами является приоритетной для тренинг-центра.
Смотрите видео, как проводится качественный бизнес-тренинг
Обучающие семинары и курсы
Организовать и провести обучение менеджеров, руководители и бизнесмены хотят не только для сотрудников, но и для себя. Нередко заказчики выбирают курсы управления и развития бизнеса, чтобы прокачать коллектив и выстроить бизнес-процессы. Семинары для руководителей, как правило, проводятся под специфику бизнеса. Потому что каждая организация индивидуальна и общий тренинг, где присутствовать будут 200 человек из разных сфер не позволит получить качественные ответы на вопросы. Поэтому для максимальной результативности тренинга лучше его проводить на конкретные темы, под уровень знаний работников и в закрытом формате.
Смотрите видео: "Как организовать и провести обучение персонала компании"
Популярные программы тренингов
Сегодня на рынке образовательных услуг огромное количество разнообразных тем обучения. В Академии Продаж наибольшим спросом пользуются следующие программы:
- Тренинг по продажам и переговорам
- Ораторское мастертсво и публичные выступления
- Как отбирать и нанимать персонал
- Создание и построение отдела продаж
- Работа с возражениями
- Курсы для менеджеров по продажам
- Тайм-менеджмент
- Холодные звонки
- Управление персоналом и мотивации
- Как стать лидером в коллективе
- Анализ конкурентов и маркетинговые исследования
- Методики возврата дебиторской задолженности
- Методики выхода компании из кризиса
Смотрите видео отзыв заказчика:
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