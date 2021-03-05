Налоговая служба пригрозила цветочникам облавами

"Мониторинг" в виде внезапных проверок проводится с целью выявления торговцев, не имеющих разрешительных документов и кассовых аппаратов.

"Эти меры контроля происходят в контексте растущего спроса на живые цветы накануне Международного женского дня, что увеличивает риск не декларирования всех продаж с целью уменьшения суммы налогов и сборов, отчисляемых в национальный публичный бюджет", - сообщается в пресс-релизе налоговой службы.

Внезапные проверки, называемые в простонародье "облавой", пройдут по всей стране.