Налоговая служба пригрозила цветочникам облавами

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В преддверие 8 Марта, Государственная налоговая служба проведет "мониторинг налогоплательщиков", торгующих цветами.

"Мониторинг" в виде внезапных проверок проводится с целью выявления торговцев, не имеющих разрешительных документов и кассовых аппаратов.


"Эти меры контроля происходят в контексте растущего спроса на живые цветы накануне Международного женского дня, что увеличивает риск не декларирования всех продаж с целью уменьшения суммы налогов и сборов, отчисляемых в национальный публичный бюджет", - сообщается в пресс-релизе налоговой службы.


Внезапные проверки, называемые в простонародье "облавой", пройдут по всей стране.

Да!
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