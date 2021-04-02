Налоговая служба скрывает налоги главного советника Майи Санду

Агентство OMEGA получило, за подписью главы Налоговой министра финансов Сергея Пушкуцэ, в котором чиновник ссылается на некие "нормы", препятствующие предоставлению публичной информации.

Примечательно, что Агентство затребовало детализацию налоговых выплат, исходя из публичных данных, содержащихся в Декларации о доходах чиновника Администрации Майи Санду.

В частности, Агентство OMEGA пыталось узнать, сумму налогов, возможно уплаченных в Молдове из деятельности офшорных компаний Спыну: Wupp Ltd (дивиденды за 2019 год в размере 60 902.57 EUR), зарплата в компании Traduno Technologies SRL (227 695.18 MDL), а также выплаты в офшорной компании OneTwoStart Ltd (2 118 600 MDL).

Более того, ближайший советник-миллионер Майи Санду в 2018 году получил от своих офшорных компаний 324 895.57 MDL (зарплата от Traduno Technologies SRL) и 3 771 851.47 MDL (вознаграждение от своего другого офшора OneTwoStart Ltd).

До опровержения резонных подозрений, считаем, что из своей бурной офшорной предпринимательской деятельности чиновник не уплатил налоги в Молдове и, соответственно, уклонялся от поддержки налогово-бюджетной системы Молдовы.

В то же время, обращает на себя внимание избранная "главным налоговиком" Молдовы формулировка, направленная на сокрытие публичной информации о уплате налогов главного советника Майи Санду, который планировал даже стать министром экономики.

"Госналогслужба направила обращения в правоохранительные и судебные органы относительно возможности предоставления запрошенной информации, чтобы это не нарушало законные интересы".

Свою отписку в интересах чиновника, Налоговая служба готовила почти месяц.

Ранее уже сообщалось, что согласно его декларациям о доходах, офшорный миллионер, Генеральный секретарь Администрации президента Андрей Спыну является владельцем трех офшорных компаний китайской, американской и британской юрисдикции. Только от одной из них, OneTwoStart Ltd (Гонкгонг, Китай), за 2018 и 2019 годы он получил в качестве вознаграждения около 6 миллионов леев.

Имея доходы из офшоров, чиновник приобрел элитный дом в Кишиневе за 393 500 евро, указав в декларациях ее кадастровую стоимость, которая в 5 раз ниже реальной. Эта схема по уходу от налогообложения недвижимости опять была направлена на уменьшение суммы налоговых выплат.