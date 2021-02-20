Навального осудили к штрафу 'за клевету на ветерана'

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Российский оппозиционер Алексей Навальный был признан виновным по делу о "клевете на ветерана".

Согласно решению суда, Навальный приговорен к штрафу в размере 850 тысяч рублей.


Обвинение просило о штрафе в размере 950 тысяч рублей (максимальный размер штрафа по статье о клевете — миллион рублей). Защита настаивала на оправдательном приговоре.


Заседание проходило в выездном режиме в Бабушкинском суде Москвы. За несколько часов до заседания, там же Мосгорсуд оставил в силе замену условного срока Навального по делу "Ив Роше" на реальный.


Суд счел доказанным «оскорбительный клеветнический» характер высказываний Навального. По мнению судьи, Всеобщая декларация прав человека, Европейская конвенция и другие нормы, на которые ссылалась защита, не дает гражданину права распространять такие сведения.


В то же время, назначая наказание, суд учел в качестве смягчающих обстоятельств состояние здоровья Навального и наличие у него на иждивении детей.

Адвокат Навального Ольга Михайлова пообещала обжаловать приговор.


Следственный комитет России возбудил в отношении Навального дело о клевете в июне 2020 года, после его постов в Twitter и Telegram, посвященных видеоролику Russia Today в поддержку поправок в Конституцию. В ролике снялись космонавт Олег Кононенко, сыровар Олег Сирота, артисты Василий Лановой, Ирина Купченко и Иван Охлобыстин, дизайнер Артемий Лебедев, а также 94-летний полковник Артеменко. Навальный назвал снявшихся в ролике людей "командой продажных холуев", "людьми без совести" и "предателями", при этом не называя конкретных фамилий.

Да!
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