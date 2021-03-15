Навальный назвал настоящим концлагерем подмосковную тюрьму, в которую его тайно перевели

"Никакого насилия и даже намека на него я пока не видел, хотя по напряженным позам осужденных, стоящим навытяжку и боящимся лишний раз повернуть голову, я легко верю многочисленным историям о том, что здесь, в ИК-2 "Покров", совсем недавно людей до полусмерти забивали деревянными молотками. Сейчас методы сменились, и, честно скажу, я даже не припомню места, где все разговаривают настолько вежливо и в каком-то смысле приветливо", - говорится в его сообщении.

Навальный подчеркнул, что если относиться к ситуации с юмором, то "жить можно" и отметил, что в целом у него все хорошо. "Я так себе и называю свой новый дом — "наш дружелюбный концлагерь"", — пишет он.

"Есть даже и красочные моменты в черно-белых буднях. Например, у меня на груди табличка с именем и фото, она подчеркнута красивой красной полосой. Ведь я склонен к побегу, помните? Ночью я через каждый час просыпаюсь от того, что рядом с моей кроватью стоит мужчина в бушлате. Он снимает меня на камеру и говорит: «Два часа тридцать минут, осужденный Навальный. Снятие с профилактического учета как склонного к побегу. На месте». И я снова спокойно засыпаю с мыслью о том, что есть люди, которые помнят обо мне и никогда не потеряют. Здорово же, да?", - добавил российский оппозиционер Алексей Навальный.

Исправительная колония № 2 в Покрове — режимная, так называемая красная колония, то есть исправительное учреждение, в котором администрация полностью контролирует заключенных.

О том, что Навального отправят в ИК-2 в Покрове, ряд СМИ со ссылкой на источники писал еще в конце февраля. Власти России до сих пор официально не подтверждали эту информацию. Вскоре после появления поста Навального его адвокаты сообщили, что виделись с ним в колонии и что сейчас он проходит карантин.