Обнаружен очередной спиртопровод из Украины в Приднестровье

Как сообщает Пограничная служба Украины, в Одесской области пограничниками был обнаружен 100-метровый трубопровод диаметром 32 мм, который, вероятно, готовился для незаконной транспортировки спирта через границу Украины на территорию Молдовы.

Спиртопровод находился на глубине не менее 1 метра. Чтобы достать спиртопровод, пограничникам пришлось использовать спецтехнику.

Власти Украины предполагают, что спиртопровод не успели использовать, поскольку в середине шланг был сухим и не имел характерных запахов.

Всего из-под земли было извлечено более 100 метров шланга, который пролегал от находящегося в Приднестровье села Старая Андрияшевка в направлении одного из частных домов в селе Розалевка Одесской области Украины.