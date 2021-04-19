Обнаружен очередной спиртопровод из Украины в Приднестровье

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(ВИДЕО) Украинские пограничники обнаружили очередной спиртопровод, ведший из Украины в Приднестровский регион Молдовы.

Как сообщает Пограничная служба Украины, в Одесской области пограничниками был обнаружен 100-метровый трубопровод диаметром 32 мм, который, вероятно, готовился для незаконной транспортировки спирта через границу Украины на территорию Молдовы.


Спиртопровод находился на глубине не менее 1 метра. Чтобы достать спиртопровод, пограничникам пришлось использовать спецтехнику.


Власти Украины предполагают, что спиртопровод не успели использовать, поскольку в середине шланг был сухим и не имел характерных запахов.


Всего из-под земли было извлечено более 100 метров шланга, который пролегал от находящегося в Приднестровье села Старая Андрияшевка в направлении одного из частных домов в селе Розалевка Одесской области Украины.

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