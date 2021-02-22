Обнаружены новые детали офшорного бизнеса ближайшего советника Майи Санду

Прямо или косвенно он связан с бизнесами в таких юрисдикциях, как Кипр, Гонконг (Китай), штат Делавэр и Белиз.

Проект журналистских расследований Rise.md, опубликовал расследование, согласно которому во времена работы Спыну на посту замминистра молодежи и спорта он находился в статусе несовместимости с этой должностью. Речь идет о 2015-2016 годах когда он параллельно руководил гонконгской компанией, полученной от посредника из Белиза и принесшей ему около 8 миллионов леев дохода.

Сам Спыну заявил журналистам, что считает офшорный бизнес "очень вредным для страны" и, что "с этим нужно бороться".

С текстом расследования "Офшорный секретарь" относительно офшорного бизнеса ближайшего советника Майи Санду можно ознакомиться ЗДЕСЬ.