Обзор популярных моделей чехлов для смартфонов

Для этого производители аксессуаров предлагают разные функциональные приспособления, среди которых чехлы, защитные пленки и стекла на дисплей. Выбирая чехол на редми нот 10, следует ознакомиться с популярными моделями и их особенностями.

Надежный чехол-книжка и эргономичный флип

Одной из самых востребованных моделей защитных чехлов является классическая книжка. Такой аксессуар выбирают осознанные владельцы смартфонов, которые хотят максимально защитить устройство со всех сторон.

К главным преимуществам книжки относят:

высокий уровень защиты;

практичность;

функциональность;

прочность и долговечность;

применение качественных материалов (в основном, натуральная кожа или хороший кожзаменитель).

Такой аксессуар не только максимально защищает телефон, но и придает ему солидного и презентабельного вида. Также он отличается функциональностью по сравнению с другими изделиями.

На внутренней стороне лицевой панели есть удобные отделения для визиток и карточек, которые будут всегда под рукой. Соединяется верхняя крышка с задней при помощи надежной застежки на магните, реже липучки.

Еще верхнюю панель можно использовать в качестве подставки и смотреть видео в удобном положении. Такой чехол предпочитают успешные люди, для которых на первом месте безопасность, практичность и удобство применения, а на втором – дизайн.

Книжки изготавливают из разных материалов, но чаще из кожи или кожзама. Дизайн сдержанный и лаконичный, в основном, однотонный. Флип чехол на поко х3 отличается от книжки способом открывания лицевой панели. Во флипе она откидывается сверху вниз, а не в сторону, и для многих пользователей это удобнее.

Удобная и практичная накладка

Для многих владельцев смартфонов самым удобным чехлом является практичная накладка. Она может быть изготовлена из разных материалов, среди которых пластик, силикон, ТПУ, резина, металл, дерево, кожа и др.

К особенностям этого аксессуара относится:

доступная стоимость;

широкий модельный ряд на любой вкус;

оригинальный дизайн;

надежность и прочность;

защита задней крышки и боковых частей телефона;

точное повторение конфигурации смартфона.

Накладка в точности повторяет конфигурацию благодаря эластичности изделия, которое не увеличивает габариты. Благодаря широкому разнообразию можно выбирать аксессуар под настроение, легко меняя дизайн устройства.

Декоративный и стильный бампер

Оригинальный бампер больше для украшения, чем защиты. Это рамка из гибкого или жесткого материала, которая защищает только боковые части смартфона от сколов при падении.

Бампер не скрывает бренд телефона, так как задняя крышка остается не закрытой. Рекомендуется использовать в комплекте с защитным стеклом, которое обеспечивает надежную защиту экрана от царапин, механических повреждений, ударов.