Одна из самых преданных Плахотнюку прокуроров обвинена в коррупции

В четверг, Генеральная прокуратура распространила пресс-релиз, согласно которому "бывший зам.главы Прокуратуры по борьбе с коррупцией был допрошен и признан в качестве подозреваемого в совершении пассивной коррупции в особо крупных размерах".

Генпрокуратура не сообщает имени подозреваемого, однако, стало известно, что речь идет именно об Адриане Бецишор.

Согласно материалам уголовного дела, в 2018 году, будучи прокурором, подозреваемый, якобы потребовал от одного из заключенных 50 тысяч евро.

Взамен, было обещано переквалифицировать свои действия и отозвать обвинения по находящемуся в Апелляционной палате уголовному делу, по которому обвиняемому грозило 12 лет тюремного заключения.

Генпрокуратура настаивает, что подозреваемый прокурор взял деньги и изменил обвинение в Апелляционной палате, потребовав освобождения находящегося под стражей обвиняемого.

Известно, что Бецишор не признает выдвинутые ей обвинения.

Накануне, правозащитная организация "Право на справедливость" опубликовала фотографию Бецишор, находящуюся в одной из элитных частных клиник Кишинева, в которой, как сообщает организация, "лечение стоит от 1000 евро".

Ранее уже сообщалось, что Бецишор обязана своим стремительным карьерным ростом исключительно покровительству со стороны Плахотнюка. Она была единственным прокурором, которой была предоставлена круглосуточная вооруженная охрана.