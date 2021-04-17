Офицеры ГРУ Петров и Боширов использовали паспорта Молдовы и Таджикистана

Власти Чехии объявили о выдворении 18 российских дипломатов, идентифицированных как сотрудники российских спецслужб.

Как заявил глава МИД Чехии Ян Хамачек, причиной высылки стало подозрение в причастности Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил РФ (бывшее ГРУ) к взрывам складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году, в результате чего погибли двое граждан Чехии.

Российским дипломатам, которых считают сотрудниками ГРУ и СВР, дали 48 часов, чтобы покинуть пределы Чехии.

Кроме того, пресс-служба полиции Чехии объявила о розыске двух лиц, которые в октябре 2014 года въехали в Чехию с паспортами граждан России на имена Александр Петров и Руслан Боширов. Впоследствии они въезжали с паспортами на имена гражданина Молдовы Николая Попы (18.07.1979) и гражданина Таджикистана Руслана Табарова (23.10.1975).

Примечательно, что полиция Чехии заявляет не о поддельных паспортах Молдовы и Таджикистана.

Людей, выдававших себя за Петрова и Боширова в Великобритании обвиняют в отравлении нервно-паралитическим ядом "Новичок" бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Позже, выяснилось, что "Петров" и "Боширов" оказались сотрудниками подразделения №29155 Главного Управления Генштаба ВС России Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой.