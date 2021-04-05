Особенности турецких квартир

Один из надежных застройщиков в Аланье рассказал об особенностях и преимуществах современного жилья в Турции, где здания взводятся с учетом местного климата. Кроме того, строительные компании максимально укрепляют дома, потому что в стране бывают землетрясения.

Как еще девелоперы обеспечивают комфортное и безопасное проживание в объектах, которые они строят? Это интересно тем, кто планирует стать владельцем турецкого жилья, поэтому рассказываем об особенностях апартаментов в стране, их технических характеристиках.

Строительная компания «Yekta Homes» в Турции

При проектировании зданий инженеры компании принимают во внимание то, что в Аланье температура воздуха практически никогда не бывает отрицательной, а засуха и дождливые периоды регулярно сменяют друг друга.

Кроме того, при строительстве используются технологические новинки, поэтому дома способны выдержать большую нагрузку при землетрясениях.

Охлаждение в теплое время года

В комнатах устанавливаются кондиционеры, ведь охлаждать квартиру в Аланье летом обязательно, иначе будет невыносимо жарко, ведь температура в это время года может подниматься до 35 градусов Цельсия.

Обогрев зимой

Несмотря на то, что температура в Аланье в течение года не опускается ниже +6 градусов, обогревать жилище зимой все же нужно, ведь в противном случае можно замерзнуть. Для того чтобы дома зимой было тепло, в каждой квартире строители устанавливают системы парового отопления.

Напольное покрытие

Пол покрывается керамической плиткой высокого качества.

Звукоизоляция

Отличную звукоизоляцию обеспечивает 10-миллиметровый слой из вспененной резины.

Охрана

Безопасность важна не менее комфорта, поэтому в своих жилых комплексах, как внутри зданий, так и на улице, «YektaHomes» монтирует камеры видеонаблюдения, которые функционируют круглосуточно.

Более того, здесь есть работают охранники, которые следят за порядком на территории ЖК.

Инфраструктура жилых комплексов

Можно сказать, что домовая инфраструктура отличная, ведь в число объектов входят не только лифты и детские игровые площадки, которые есть почти в каждом ЖК, но и бассейны, хаммамы, сауны, спортивные центры, зоны для игры в бильярд, парикмахерские и многое другое.

Квартиры в ЖК «Yekta BLUE 3 Residence»

Несмотря на то, что комплекс еще не достроен (его планируют сдать в декабре этого года), апартаменты в ЖК можно купить уже сейчас, и это гораздо выгоднее, чем брать квартиру в уже готовом доме.

10-тиэтажный дом будет находиться в Махмутларе, в 400 метрах от Средиземного моря.

Неподалеку от будущего ЖК расположено множество кафе и супермаркетов, а также аптека и рынок. Кроме того, рядом есть автобусная остановка, поэтому добраться отсюда до любой точки Аланьи довольно просто.

На закрытой территории комплекса будут находиться:

открытый бассейн,

фитнес-центр,

сауна,

римская парная,

соленая комната,

игровая площадка для детей

зона барбекю.

Компания «YektaHomes» продает качественные квартиры в Аланье

Девелопер реализуют апартаменты в многоквартирных домах, в которых безопасно и удобно проживать. Выберите квартиру вашей мечты уже сегодня или возьмите тур в Турцию, который поможет вам определиться с жильем! Подробную информацию читайте на официальном сайте – yektahomes.ru.