Осужденный за торговлю детьми педагог отпущен на свободу

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Бывший директор столичного интерната №3 Игорь Сандлен, приговоренный к 17 с половиной годам тюрьмы за торговлю детьми с целью сексуальной эксплуатации отпущен на свободу, а его дело направлено на пересмотр.

Как сообщает издание Ziarul de Gardă, такое решение было принято Кишиневской Апелляционной палатой.


По мнению судей, при рассмотрении дела в суде первой инстанции были допущены процессуальные нарушения при формировании коллегии.


В то же время, вина с Сандлера еще не снята.


В сентябре 2017 года директор столичной гимназии-интерната №3 Игорь Сандлер был задержан прокурорами Прокуратуры по особо важным делам по подозрению в торговле детьми.


Тогда, прокуроры сообщили, что директор интерната подозревается в том, что способствовал установлению "дружеских" отношений между одним из столичных бизнесменов и 14-летним воспитанником интерната. Несколько месяцев мальчика неоднократно насиловал бизнесмен в арендованной квартире в Кишиневе.

Да!
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