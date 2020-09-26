Осужденный за торговлю детьми педагог отпущен на свободу

Как сообщает издание Ziarul de Gardă, такое решение было принято Кишиневской Апелляционной палатой.

По мнению судей, при рассмотрении дела в суде первой инстанции были допущены процессуальные нарушения при формировании коллегии.

В то же время, вина с Сандлера еще не снята.

В сентябре 2017 года директор столичной гимназии-интерната №3 Игорь Сандлер был задержан прокурорами Прокуратуры по особо важным делам по подозрению в торговле детьми.

Тогда, прокуроры сообщили, что директор интерната подозревается в том, что способствовал установлению "дружеских" отношений между одним из столичных бизнесменов и 14-летним воспитанником интерната. Несколько месяцев мальчика неоднократно насиловал бизнесмен в арендованной квартире в Кишиневе.