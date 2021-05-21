Открываются все таможенные посты на границе с Украиной и Румынией

Об этом сообщается в пресс-релизе Таможенной службы.

Как уточняется, единственный пункт пропуска через границу, который не функционирует, — это Липканы - Рэдэуць-Прут, поскольку румынская сторона пока не возобновляет деятельность пограничного пункта на своей территории.

В связи с пандемией, была приостановлена деятельность ряда пограничных переходов. Из 81 пункта пропуска на молдо-румынской, и молдо-украинской границе действовали лишь 33.

Таможенная служба предупреждает, что несмотря на открытие всех пунктов пересечения границы, остаются в силе ряд ограничительных мер, введенных в период пандемии.