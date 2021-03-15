Парламент рассматривает введение Чрезвычайного положения без локдауна

Как сообщается в пресс-релизе парламента, этот вопрос был обсужден в понедельник утром председателем парламента Зинаидой Гречаной и врио премьер-министра Аурелием Чокоем.

"Обсуждена возможность введения ряда более жестких ограничений, способных ограничить резкое распространение вируса и снизить последствия пандемии для предпринимательства и для национальной экономики в целом, без установления локдауна", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее уже сообщалось, что Майяя Санду провела 13 марта заседание возглавляемого ею Высшего совета безопасности, на котором порекомендовала Правительству в течение 3 дней ввести режим Чрезвычайного положения, а также предложить более жесткие меры для ограничения распространения вируса.

Кроме того, она потребовала ускорить вакцинацию и перейти ко второму этапу вакцинации, чтобы доступ к вакцине получили и другие категории, кроме медработников.

Согласно действующему законодательству, режим Чрезвычайного положения устанавливается парламентом по запросу правительства.