Парламент рассматривает введение Чрезвычайного положения без локдауна

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В противовес рекомендациям президента Майи Санду об установлении жесткого локдауна, в парламенте рассматривается введение чрезвычайных мер без установления локдауна.

Как сообщается в пресс-релизе парламента, этот вопрос был обсужден в понедельник утром председателем парламента Зинаидой Гречаной и врио премьер-министра Аурелием Чокоем.


"Обсуждена возможность введения ряда более жестких ограничений, способных ограничить резкое распространение вируса и снизить последствия пандемии для предпринимательства и для национальной экономики в целом, без установления локдауна", - отмечается в пресс-релизе.


Ранее уже сообщалось, что Майяя Санду провела 13 марта заседание возглавляемого ею Высшего совета безопасности, на котором порекомендовала Правительству в течение 3 дней ввести режим Чрезвычайного положения, а также предложить более жесткие меры для ограничения распространения вируса.


Кроме того, она потребовала ускорить вакцинацию и перейти ко второму этапу вакцинации, чтобы доступ к вакцине получили и другие категории, кроме медработников.


Согласно действующему законодательству, режим Чрезвычайного положения устанавливается парламентом по запросу правительства.

Да!
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