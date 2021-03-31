Парламент решил себя спасти введением Чрезвычайного положения

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Правительство в отставке вышло с инициативой о введении режима Чрезвычайного положения на всей территории страны.

Такое решение было объявлено на прошедшем поздно вечером 30 марта заседании правительства.


По мнению министра юстиции в отставке Фадея Нагачевского, предложение основано на анализе отчета Комиссии по чрезвычайным ситуациям о необходимости объявления чрезвычайного положения, из рекомендаций Высшего совета безопасности, а также "дискуссий в обществе".


Срок, на который планируется введение режима Чрезвычайного положения, будет определен парламентским большинством Партии социалистов и Партии ШОР на ближайшем заседании парламента, которое состоится в среду 31 марта.


Примечательно, что решение о введении режима Чрезвычайного положения было объявлено после того, как накануне об этом тайном намерении властей объявил лидер оппозиционной "Нашей партии" Ренато Усатый.


Усатый отметил, что таким образом Додон и Шор намерены оттянуть на 60 дней решение о роспуске парламента и, соответственно, скорейшее решение о проведении досрочных парламентских выборов, которые не могут быть объявлены в период Чрезвычайного положения.

Да!
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