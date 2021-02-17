Парламентская партия настаивает на срочных переговорах по границе с Украиной

Депутат также сообщил, что в распоряжении молдавских спецслужб находятся "добытые по оперативным каналам" в Москве оригиналы документов 1985-1987 г.г. о Новоднестровской ГЭС. Это проектно-техническая документация, топографическая карта, а также информация о финансовом вкладе Молдавской ССР в сооружение ГЭС.

Ранее Молдова предлагала Украине совместное участие в строительстве ГАЭС, начатое еще в 1984 году. Проектная мощность Днестровской ГАЭС в турбинном режиме составляет 2268 МВт, в насосном режиме - 2947 МВт.

Украина отказывается признать право собственности Молдовы на находящуюся на молдавской территории часть Днестровской ГАЭС, мотивируя это тем, что данный объект был отнесен к собственности Украинского народа в соответствии с Законом Украинской Советской Социалистической Республики от 3 августа 1990 года №142-ХІІ, а также, в соответствии с Постановлением Верховной Рады Украинской ССР от 15 октября 1990 года №376-ХІІ, когда он был передан в управление и на баланс правительства Украины.

1 октября 2010 года в Киеве премьер-министр Молдовы Владимир Филат и его украинская коллега Юлия Тимошенко в условиях секретности подписали протокол к Соглашению о регламентации прав собственности. Протокол подтверждает право собственности Украины на Днестровскую ГАЭС, часть которой располагается на территории Молдовы, а также на 17,35 га прилегающих земель вблизи молдавского села Наславча.