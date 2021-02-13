Паромная переправа в обход Молдовы начала работать и для легкового и пассажирского транспорта

Выполнявшая с 10 августа 2020 года лишь грузовые перевозки, паромная переправа между Орловкой (Украина) и Исакчей (Румыния) с 12 февраля открыта и для легкового и пассажирского транспорта.

Как сообщает украинское издание "Бессарабия ИНФОРМ", решение об открытии пассажирского сообщения было достигнуто в ходе проведенных 4 февраля переговоров украинского и румынского премьер-министров.

Таким образом, теперь услугами паромной переправы можно будет воспользоваться для пересечения границы на рейсовом или туристическом автобусе и легковом автомобиле. Возможность пересечения границы пешеходов пока еще не действует.

В настоящее время паромной переправой пользуются до полутора тысяч грузовиков в месяц в двух направлениях . В декабре 2020 года паромом в объезд Молдовы было перевезено более 1700 грузовиков.

Открытие переправы для пассажирского сообщения позволило направить через нее международные и туристические автобусные рейсы, которые следуют из Украины в Турцию, приморские районы Болгарии и Румынии. Этот маршрут сократит дорогу примерно на 200 километров и уменьшит время в пути на несколько часов - как из-за сокращения расстояния, так и из-за отсутствия необходимости пересекать еще и молдавскую границу в районе Рени - Джурджулешты - Галац.

Кроме того, введение паромной переправы Орловка – Исакча позволяет избежать уплаты Молдове около 12 миллионов евро в год за транзит.

Паромный комплекс "Орловка" рассчитан на 500 единиц автотранспорта в день, из которых не менее 40 процентов – это грузовые машины.

Переправа была официально открыта 10 августа. Переход Орловка — Исакча открывает прямой и кратчайший путь из Украины в страны Южной Европы и Турции.

Расстояние от Орловки до Исакчи составляет 900 метров, а время перехода занимает 7-8 минут.

До сих пор, украинские автомобили, направляющиеся в Европу из Одессы, следовали, в основном, через молдо-румынский пункт пропуска Джурджулешты - Галаць.