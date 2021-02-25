Партии Додона и Шора спровоцировали возмущение послов стран Евросоюза

В своем заявлении дипломаты заявили, что не только полностью уважают суверенитет Молдовы, но и внимательно следят за соблюдением внутреннего законодательства.

"Мы, послы ЕС и стран-членов ЕС, хотим опровергнуть недавние нападки на посла Петра Михалко и других послов, сформулированные Партией социалистов и беглым депутатом парламента Иланом Шором. Евросоюз действует в Молдове на основе нашего Соглашения об ассоциации, в духе сотрудничества и партнерства", - отмечается в документе.

В этой связи они подчеркнули, что также уделяют особое внимание гармонизации внутреннего законодательства с международными обязательствами Республики Молдова, в том числе перед Европейским союзом, при полном уважении независимости и суверенитета Республики Молдова.

Заявление было подписано послами Европейского Союза, Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Кипра, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, Швеции.

Послы выразили свою позицию после того, как практически одновременно партия основного виновного в краже миллиарда – Илана Шора, а также возглавляемая Игорем Додоном Партия социалистов, обвинили главу Делегации ЕС в Молдове Петера Михалко "в нарушении принципа презумпции невиновности", а также "во вмешательстве в дела страны".