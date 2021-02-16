Партия Додона может поддержать Андрея Нэстасе в качестве премьер-министра

Об этом заявил в эфире телеканала TV8 депутат-социалист Григорий Новак.

"У нас еще есть вариант с Андреем Нэстасе, который тоже имеет право на жизнь, и не исключено, что мы пойдем по другой формуле", - заявил Новак, имея в виду альтернативу кандидатуре Марианны Дурлештяну.

Ранее уже сообщалось, что 11 февраля Партия социалистов объединилась с партией Шора в коалицию для утверждения правительства Марианны Дурлештяну.

В тот же день, Платформа DA объявила, что готова взять на себя ответственность за формирование нового правительства во главе с Андреем Нэстасе. Известно, что правительство во главе с Нэстасе не может быть утверждено без голосов депутатов партии Додона.

В свою очередь, президент Майя Санду проигнорировала эти кандидатуры и созданное большинство, повторно выдвинув представительницу партии PAS Наталью Гаврилица кандидатом на должность премьер-министра.