Партия Додона начала поиски коллег по коалиции

Об этом в эфире телеканала N4 заявил исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча, отметив, что "формировать коалиции будет нелегко".

"Я не могу исключить договорённостей ни с Майей Санду, ни с остальными. Очевидно, что у партии PAS хорошие позиции на Западе, у нас на Востоке. Вопрос в том, сможем ли мы создать что-то функциональное, что обеспечило бы баланс как в обществе, так и во внешней политике", - добавил Батрынча.

В нынешнем парламенте, Партия социалистов имеет 37 депутатов и находится в "ситуативной" коалиции с партией Илана Шора, основного обвиняемого в краже миллиарда долларов из валютного резерва Молдовы.