Партия Додона настаивает на утверждении правительства Дурлештяну

На этом заседании был принят список мер, которые предпримет фракция этой партии в ближайшее время, "чтобы найти выход из политического тупика".

Об этом решении сообщил Игорь Додон в соцсетях.

"ПСРМ сохраняет твердую позицию поддержки правительства во главе с Марианной Дурлештяну – кандидатом, выдвинутым политическим большинством, сформированным в парламенте 11 февраля. В ближайшие дни партия предпримет новые шаги для обеспечения выдвижения кандидата на пост премьер-министра", - говорится в сообщении Додона.

В то же время, "твердая позиция" Партии социалистов может быть и пересмотрена, поскольку в сообщении указывается, что "ПСРМ готова обсуждать и иные решения, предложенные другими парламентскими фракциями, а также участвовать в конструктивном диалоге с президентом страны".

"Во избежание эскалации политической ситуации и институционального кризиса, ПСРМ предпримет ряд действий правового характера, чтобы выйти из тупика, спровоцированного президентом страны, вернуть политические процессы в конституционное поле и побудить аппарат главы государства соблюдать решения Конституционного суда", - отмечается в сообщении.

Партия социалистов также подтвердила свою "твердую приверженность" необходимости роспуска парламента и организации досрочных парламентских выборов. В то же время, по мнению социалистов Додона, досрочные выборы возможны "только после стабилизации эпидемиологической ситуации, предоставления населению вакцины против COVID".

"Кроме того, чтобы прийти к досрочным выборам, нужно соблюдать конституционные процедуры, так как неконституционные действия президента Майи Санду поставили под угрозу политический процесс, который как раз мог бы привести к досрочным выборам", - говорится в сообщении Игоря Додона по результатам заседания политисполкома возглавляемой им Партии социалистов.