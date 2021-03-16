Партия Додона не поддержит кандидатуру Гросу на должность премьер-министра

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Лидер Партии социалистов Игорь Додон объявил, что президент Майя Санду "поторопилась" с выдвижением Игоря Гросу на должность премьера, а депутаты его партии не проголосуют за его кандидатуру.

Об этом Додон заявил в эфире контролируемого им телеканала NTV-Moldova.


"Возможность того, что Игорь Гросу будет поддержан ПСРМ стремится к нулю. Нужно созать Республиканский совет партии, исполком, но я не думаю, что ПСРМ поддержит эту кандидатуру на должность премьера", - заявил Додон.

В то же время он отметил, что есть шансы на то, что и этот указ Санду будет признан незаконным, так как президент должен выдвинуть кандидата парламентского большинства.


Во вторник Майя Санду провела консультации с парламентскими фракциями. В ходе переговоров, на которых впервые участвовал и Додон, стало известно о внезапном отказе от выдвижения кандидата на должность в премьеры Марианны Дурлештяну. По итогам консультаций, Санду объявила, что в связи с решением Дурлештяну, как кандидата большинства, о том, что выдвигает кандидатом на должность премьер-министра своего заместителя по партии PAS Игоря Гросу.

Да!
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