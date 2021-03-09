Партия Додона обвинила Санду в `признаках узурпации власти`

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Возглавляемая Игорем Додоном Партия социалистов созывает на 11 марта заседание своего политисполкома, для определения "плана действий по спасению страны от политического, эпидемического, социального и экономического хаоса".

Об этом ПСРМ сообщила в распространенном пресс-релизе, в котором "с обеспокоенностью констатирует каждодневное углубление политического кризиса, который еще и накладывается на резкое ухудшение пандемического кризиса".


По мнению Партии социалистов, офис президента спровоцировал "институциональный тупик". Они расценили действия "некоторых политиков и руководителей государственных институтов, которые отказываются вести диалог и ставить насущные проблемы людей и их безопасность на первое место", как безответственность.


"ПСРМ с сожалением отмечает, что глава государства продолжает отвергать диалог, предложенный несколькими парламентскими партиями, по-прежнему отказывается соблюдать Конституцию и выполнять решения Конституционного суда. Такое поведение имеет явные признаки узурпации государственной власти, причем с точки зрения и уголовной, и политической ответственности", - говорится в пресс-релизе.


В этой связи, учитывая обострение ситуации в стране и отказ президента идти на диалог, ПСРМ проведет в четверг заседание Политического исполкома, где "будет определен план действий по спасению страны от политического, эпидемического, социального и экономического хаоса".


Ранее, Игорь Додон выдвинул президенту Майе Санду ультиматум, потребовав от нее до 9 марта выдвинуть Марианну Дурлештяну кандидатом на должность премьер-министра.

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