Партия Додона официально стала партией фэйков

Бельцкая организация Партии социалистов разработала "Сводный план мероприятий", согласно которому до 1 июня это формирование намерено бороться путем массового вброса в общественное мнение фэйковых новостей.

Целью подобной деятельности является дискредитация не только городской, но и центральной власти.

Документ опубликовал мэр Бельц Ренато Усатый.

Известно, что ответственным за реализацию этого Плана является депутат ПСРМ Александр Нестеровский.

В Плане мероприятий занесено и "совместное мероприятие" с российской правительственной структурой "Россотрудничесвто" (РЦНК).

В документе указаны все ресурсы Партии социалистов, состоящие из групп в соцсетях, а также ряда маргинальных сайтов, администрируемых Партией социалистов. По мнению активистов партии Додона, посещаемость этих маргинальных ресурсов якобы в 5-7 выше реальной.

Одними из действующих лиц в пропаганде партии Додона являются некие "мушкетеры": "5 ребят, в сумме работают с 25 фэйками, создают мнение в городе".

Основными темами пропаганды Додона в Бельцах являются следующие новости, которые по замыслу социалистов Додона, должны были бы подорвать авторитет мэра Бельц Ренато Усатого:

"голосовал за Майю [Санду], отменил русский язык,связь с Румынией".

Отдельными позициями в Плане фигурируют действия в сети Tik-Tok/Instagram с указанием "различные пропагандистские видосики".

Еще одним пунктом Плана ПСРМ являются "новости про Ренато [Усатого] с высосанными из пальца фактами, грязные новости про окружение Ренато, постоянное напоминание, что из-за Ренато отменили русский язык, арумынска Санду стала президентом".

Согласно Плану, в пропагандистском черном PR-е задействованы лидер ПСРМ Игорь Додон и Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл.

Как сообщил в соцсетях мэр Бельц Ренато Усатый, на реализацию этого Плана социалистам было выделено 3 миллиона леев (150 тыс. евро Ред.) неизвестного происхождения.