Партия Додона отказывается от досрочных выборов под предлогом борьбы с пандемией

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Лидер парламентской фракции Партии социалистов Корнел Фуркулицэ объявил о нецелесообразности проведения досрочных выборов в условиях пандемии.

Об этом председатель парламентской фракции ПСРМ Корнел Фуркулицэ написал в соцсетях.


“Призываю весь политический класс хорошо подумать о целесообразности проведения досрочных парламентских выборов в условиях критической ситуации с пандемией. Заболевания и смерти дорогих нам людей будут на счету политических деятелей, которые объявят эти выборы, и не будет поблажек ни для победителей этой предвыборной гонки, ни для проигравших.


Эти мандаты будут получены ценой здоровья наших сограждан. Не думаю, что кому-либо нужен такой мандат”, – написал Фуркулицэ.


Как в ходе президентских выборов в ноябре 2020 года, так и сразу после них председатель Партии социалистов Игорь Додон неоднократно заявлял о "принципиальной позиции" своей партии по роспуску парламента и организации досрочных парламентских выборов. Начиная с февраля, партия Додона уже начала так же "принципиально" заявлять о невозможности проведения досрочных выборов. Причиной, по их мнению, является отсутствие средств в бюджете, а также, что на деньги для выборов можно закупить вакцины от COVID-19.

Да!
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