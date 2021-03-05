Партия Додона отказывается от досрочных выборов под предлогом борьбы с пандемией

Об этом председатель парламентской фракции ПСРМ Корнел Фуркулицэ написал в соцсетях.

“Призываю весь политический класс хорошо подумать о целесообразности проведения досрочных парламентских выборов в условиях критической ситуации с пандемией. Заболевания и смерти дорогих нам людей будут на счету политических деятелей, которые объявят эти выборы, и не будет поблажек ни для победителей этой предвыборной гонки, ни для проигравших.

Эти мандаты будут получены ценой здоровья наших сограждан. Не думаю, что кому-либо нужен такой мандат”, – написал Фуркулицэ.

Как в ходе президентских выборов в ноябре 2020 года, так и сразу после них председатель Партии социалистов Игорь Додон неоднократно заявлял о "принципиальной позиции" своей партии по роспуску парламента и организации досрочных парламентских выборов. Начиная с февраля, партия Додона уже начала так же "принципиально" заявлять о невозможности проведения досрочных выборов. Причиной, по их мнению, является отсутствие средств в бюджете, а также, что на деньги для выборов можно закупить вакцины от COVID-19.