Партия Додона пожалуется на Санду в Конституционный суд

"Объявленное решение грубо нарушает Конституцию и недавние решения КС, которые обязывают президента выдвинуть кандидата, предложенного парламентским большинством. В то же время президент страны не может позволить себе субъективные оценки депутатам парламента, не может брать на себя роль судьи и не может аннулировать роль партий и игнорировать волю парламентского большинства", - говорится в пресс-релизе возглавляемой Игорем Додоном Партии социалистов.

По мнению ПСРМ, то, что сделала Майя Санду, "называется, на этом этапе, попыткой узурпации власти". "В момент появления указа о выдвижении премьера, президент страны будет вне конституционного поля и начнется узурпация власти, что влечет за собой законные и политические последствия", - отмечается в сообщении.



В этой связи Партия социалистов намерена обратиться в Конституционный суд, где опротестует указ Майи Санду.

"До вынесения вердикта потребуем у руководства парламента не созывать заседания по поводу незаконного назначения на должность премьер-министра. Мы обратимся к другим законным и демократическим средствам, чтобы не позволить узурпацию власти", - сообщается в пресс-релизе Партии социалистов.

В четверг, после проведения формальных консультаций с парламентскими фракциями, президент Майя Санду повторно выдвинула кандидатуру Натальи Гаврилица на должность премьер-министра.

Санду сообщила, что на ее имя поступило заявление о формировании большинства в парламенте. В то же время, она отметила, что обнаружила в списке подписантов лиц, ранее удерживавшихся в заложниках, замешанных в коррупционных сделках, а также со-участников кражи миллиарда.

В связи с этим Майя Санду отказалась принимать во внимание созданное партиями Игоря Додона и Илана Шора большинства.

Ранее уже сообщалось, что на состоявшемся в четверг заседании парламента, в ходе голосования по утверждению правительства Натальи Гаврилица ни один депутат парламента не проголосовал “за” утверждение правительства.

На этом же заседании, Партия социалистов объявила о создании нового большинства, которое они назвали "техническим", с представителями партии Шора. Это большинство выдвинуло в качестве кандидата на должность премьер-министра Марианну Дурлештяну.

После того, как этот список большинства подписали еще и одни из самых одиозных депутатов Владимир Андронаки, Евгений Никифорчук, а также "независимый депутат" Александр Олейник, в списке подписантов 54 депутата.