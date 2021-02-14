Партия Додона выигрывает от действий Майи Санду, а досрочных выборов не будет

Профессор факультета политических наук Бухарестского университета, доктор права Раду Карп считает, что из политической игры с выдвижением правительства Натальи Гаврилицэ, которое преднамеренно шло на провал голосования, выигрывает Партия социалистов. "Этой партии нужно было время для восстановления после поражения Игоря Додона на президентских выборах. ПСРМ не хотела досрочных выборов, хотя декларативно она выступала за роспуск парламента, а недавние события (выдвижение кабинета Гаврилицэ – Ред.) предоставили ей именно то, что было ей необходимо", - считает профессор Бухарестского университета.

Он полагает, что Конституционный суд, в который обратились социалисты, будет долго выносить своей решение, а потом может последовать обращение партии PAS в Венецианскую комиссию, чтобы опротестовать вердикт КС.

"Все это время, ПСРМ будет продолжать править, но и при любом случае критиковать действия Майи Санду. Конечно, есть и версия, что КС не последует собственной практике, что будет означать очень запоздалое решение в пользу правительства Натальи Гаврилицэ. В этом сценарии ПСРМ также выигрывает время", - отмечает Раду Карп.

В своей статье в румынском издании Contributors.ro профессор Бухарестского университета Раду Карп видит лишь один вариант выхода из политического кризиса в Молдове, при котором Майя Санду выступит "посредником между партиями в парламенте".

"Майя Санду может в любой момент отказаться от сценария досрочных выборов (которые все равно не состоятся) и попытаться сформировать большинство, чтобы формула правительства была утверждена в парламенте. Республика Молдова не может долго продолжать придерживаться формулы временного правительства, равно как и не может позволить себе бесконечно использовать формулу совершенно невероятных досрочных выборов. Майя Санду должна понимать, что ее сильнейшим атрибутом является позиция посредника между политическими партиями, а не выдвижение кандидатов на пост премьер-министра", - заключает он.

Статья профессора факультета политических наук Бухарестского университета, доктора права Раду Карпа вышла на фоне почти не существующих в Румынии дискуссий о происходящем в Молдове.