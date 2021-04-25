Партия Путина готовится к партнерству с со-участниками кражи миллиарда долларов и соратниками олигарха Плахотнюка

Со стороны пропутинской партии "Единая Россия" был первый зам. председателя фракции “Единой России” в Госдуме Виктор Селиверстов. Со стороны партии ШОР были депутаты от этой партии, а также так называемой платформы "За Молдову", состоящей из доверенных лиц другого беглого олигарха – Владимира Плахотнюка, который в России заочно осужден за совершение тяжких преступлений. Более того, в составе будущих партнеров "Единой России" – ряд депутатов, находящихся под уголовным преследованием за отмывание денег и финансовые преступления.

Как сообщается в пресс-релизе партии Шор, "на рабочей встрече с членами российской делегации обсуждалась ситуация в Республике Молдова, а также задачи фракции партии “ШОР” и платформы “За Молдову” в составе парламентского большинства: борьба с пандемией, преодоление политического, экономического и социального кризиса путем назначения функционального правительства и последующие досрочные выборы".

"Виктор Селиверстов, в свою очередь поблагодарил руководство и депутатов партии “ШОР” и платформы “За Молдову” за сотрудничество и открытый диалог по ряду вопросов, а также отметил существенную роль платформы «За Молдову» и Фракции «Партия Шор» в сохранении баланса сил в парламенте Молдовы", - отмечается в пресс-релизе.

По мнению представителя российской правящей партии, депутаты партии осужденного за кражу миллиарда, "выполняют стабилизирующий фактор в работе Парламента Республики Молдова".

На этой встрече и было принято решение наладить сотрудничество между партиями “ШОР”, платформой «За Молдову» и “Единой Россией” и всячески содействовать "продолжению развития конструктивных связей с Россией".

С этой целью, представители партии основного обвиняемого в краже миллиарда долларов в ближайшее время совершат визит в Москву по приглашению российской стороны.