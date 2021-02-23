Партия Ренато Усатого передаст выигранные в ЕСПЧ деньги бельцким врачам

Об этом сообщил мэр Бельц, лидер "Нашей партии" Ренато Усатый, отметив, что деньги будут пожертвованы возглавляемой им партией из суммы, присужденной Европейским судом по правам человека в качестве морального ущерба.

"Вы все знаете, что в прошлом году было решение Европейского суда по правам человека о незаконном снятии нашей политической партии в 2014 году с выборов. В результате этого государство обязали выплатить партии как моральный ущерб, 150 тысяч леев", — сообщил Усатый, цитируемый BTV.

Европейский суд по правам человека обязал Молдову выплатить компенсацию партии «Patria», которая в 2014 году во главе с Ренато Усатым баллотировалась на парламентских выборах, но была незаконна снята с избирательной гонки.

"Я не могу принять эти деньги, потому что государство, то есть все вы, все налогоплательщики в нашей стране, должны платить за чьи-то политические ошибки. Поэтому, как только мы получим эти деньги из Министерства финансов, они будут переданы бельцкой системе здравоохранения. Я дал команду перечислить эти деньги Центру семейных врачей для подготовки к вакцинации", - добавил Усатый.

До этого, глава бельцкого Центра семейных врачей обратился к местным органам власти за помощью, которая им необходима в подготовке к вакцинации от коронавируса. К обещанным партией Усатого 150 тысяча леев, будут выделены еще 110 тысяч леев из резервного фонда Примарии Бельц.