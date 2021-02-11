Партия Шора поддержала выдвинутую партией Додона кандидатуру на должность премьер-министра

Об этом в соцсетях сообщила парламентская платформа "За Молдову" (созданная на основе фракции ШОР – Ред.).

"Для нас очевидно, что досрочные выборы в данной ситуации являются неизбежными. Но мы также четко отдаем себе отчет в том, что до этих выборов страна должна быть управляемой. Иначе нас ждет полный хаос и необратимое углубление всех кризисных процессов, которые мы наблюдаем сегодня.

Для этого необходимо не имитационное, а полномочное правительство. Это правительство должно быть внепартийным, неполитизированным, профессиональным и технократическим. Его должен сформировать и возглавить сильный и эффективный менеджер высокого класса", - говорится в заявлении в поддержку кандидатуры Марианны Дурлештяну, выдвинутой Партией социалистов.

С подписями депутатов этой Платформы, в списке под кандидатурой Дурлештяну будут уже 53 депутата, что говорит о создании парламентского большинства.

Ранее Игорь Додон сообщил, что ПСРМ провела заседание исполнительного комитета партии, на котором выдвинули Марианну Дурлештянуна должность премьер-министра.

Марианна Дурлештяну была послом Молдовы в Великобритании и министром финансов в правительстве Зинаиды Гречаной.