Партнер Додона отличился расистским заявлением

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Возглавляющий Блок коммунистов и социалистов, председатель ПКРМ Владимир Воронин публично выступил с расистским заявлением.

В четверг, выступая в эфире телеканала TVC21, Воронин объявил, что благодаря нынешней власти, ничего не препятствует тому, чтобы «мы проснулись здесь с натовскими солдатами». Об этом он заявил, обращаясь к избирателям накануне выборов.


«Этого вы хотите, уважаемые избиратели, когда будете сейчас голосовать за парламент, чтобы они проголосовали за ликвидацию статуса нейтралитета страны? И чтобы пришли натовские солдаты сюда? И чтобы у вас породились и смуглые дети, не только белой кожи? Вы этого хотите? И чтобы за ними пришли румынские жандармы?», - заявил Владимир Воронин.


Примечательно, что именно в период, когда Воронин был президентом, 24 мая 2006 года, Молдова подписала Индивидуальный план действий партнерства (IPAP) с НАТО. Он предусматривал переход Национальной армии Молдовы на стандарты НАТО.


Воронин возглавил предвыборный список «Блока коммунистов и социалистов», после того, как накануне было объявлено, что он и Игорь Додон приняли решение идти в одном блоке на досрочных парламентских выборах 11 июля. В предвыборном списке блока Воронин будет первым, а Додон - вторым.

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