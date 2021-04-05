Партнеры Додона из партии Шора остались на свободе

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Судьи Кишиневской Апелляционной палаты отклонили запрос прокуроров по борьбе с коррупцией об аресте депутатов Партии ШОР Дениса Уланова и Петра Жардана.

Оба депутата, замешанных в преступных сделках по краже миллиарда и концессии Кишиневского аэропорта, переведены под судебный контроль, не предполагающий какого-либо ограничения свободы.


"Прокуратура по борьбе с коррупцией требовала поместить двух обвиняемых депутатов в предварительное заключение на 30 суток, но как 25 марта, так и 5 апреля запрос прокуратуры был отклонен", – говорится в пресс-релизе Генеральной прокуратуры.


Ранее уже сообщалось, что 22 марта указанные депутаты были лишены иммунитета по запросу Генерального прокурора, который тогда же потребовал их ареста, указав на достаточность улик.


Уланов подозревается в мошенничестве и отмывании денег по делу о краже миллиарда долларов из финансово-банковской системы Молдовы. Жардан подозревается в превышении должностных полномочий по делу о концессии Кишиневского международного аэропорта.


Оба в ходят в парламентское большинство, созданное совместно с Партией социалистов.

Да!
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