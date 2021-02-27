Первая партия вакцины от коронавируса была доставлена из Румынии

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21 600 доз вакцин от COVID-19 были доставлены в Молдову спецсамолетом Румынского МВД.

В Аэропорту Кишинева гуманитарный груз был встречен президентом Молдовы Майей Санду, главой Делегации ЕС в Молдове Петером Михалко, а также послом Румынии в Молдове Даниелом Ионицэ.


Партия вакцин AstraZeneca поставлена в рамках Механизма Евросоюза по гражданской защите COVAX и является частью партии в 200 тысяч доз вакцин, обещанных 29 декабря 2020 года президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в ходе его визита в Молдову.


Вакцинация начнется уже 1 марта, а первыми вакцину получат медработники, напрямую задействованные в борьбе с распространением инфекции.


Власти сообщили, что в Молдове подготовлены 117 центров по вакцинации, а 10% полученных вакцин будут направлены для вакцинации в Приднестровский регион Республики Молдова.

Да!
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