Первая партия вакцины от коронавируса была доставлена из Румынии

В Аэропорту Кишинева гуманитарный груз был встречен президентом Молдовы Майей Санду, главой Делегации ЕС в Молдове Петером Михалко, а также послом Румынии в Молдове Даниелом Ионицэ.

Партия вакцин AstraZeneca поставлена в рамках Механизма Евросоюза по гражданской защите COVAX и является частью партии в 200 тысяч доз вакцин, обещанных 29 декабря 2020 года президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в ходе его визита в Молдову.

Вакцинация начнется уже 1 марта, а первыми вакцину получат медработники, напрямую задействованные в борьбе с распространением инфекции.

Власти сообщили, что в Молдове подготовлены 117 центров по вакцинации, а 10% полученных вакцин будут направлены для вакцинации в Приднестровский регион Республики Молдова.