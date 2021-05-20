Первый предвыборный скандал коснулся кандидата от партии Майи Санду

В четверг, на телеграм-каналах и в СМИ, близких к Партии социалистов Игоря Додона появилась выдержка из протокола экспертизы, в котором указано, что 19 декабря 2016 г., в аэропорту Кишинева при досмотре представители правоохранительных органов обнаружили у нынешнего кандидата от партии PAS Наты Албот 0,78 грамма наркотического вещества.

Согласно документу, подписанному неким экспертом Максимом Попеску, обнаруженное у Албот вещество было марихуаной, а его масса составила 0,78 гр.

Ната Албот является восьмым номером в предвыборном списке партии PAS.

Партия PAS пока никак не отреагировала по поводу распространяемой социалистами информации об одном из своих кандидатов.