Первый предвыборный скандал коснулся кандидата от партии Майи Санду

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После того, как накануне, один из приближенных к олигарху Владимиру Плахотнюку полицейских, лидер партии PACE Георгий Кавкалюк заявил о том, что «один из кандидатов в списке одного из конкурентов на выборах» был ранее задержан с наркотиками в Аэропорту, было озвучено и имя кандидата.

В четверг, на телеграм-каналах и в СМИ, близких к Партии социалистов Игоря Додона появилась выдержка из протокола экспертизы, в котором указано, что 19 декабря 2016 г., в аэропорту Кишинева при досмотре представители правоохранительных органов обнаружили у нынешнего кандидата от партии PAS Наты Албот 0,78 грамма наркотического вещества.


Согласно документу, подписанному неким экспертом Максимом Попеску, обнаруженное у Албот вещество было марихуаной, а его масса составила 0,78 гр.


Ната Албот является восьмым номером в предвыборном списке партии PAS.


Партия PAS пока никак не отреагировала по поводу распространяемой социалистами информации об одном из своих кандидатов.

Да!
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