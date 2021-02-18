Плахотнюк лишен высшей государственной награды

Соответствующий указ подписала президент Молдовы Майя Санду, сообщив о своем решении в соцсетях.

Она отметила, что человек, "ограбивший страну, нанесший удар по государственным учреждениям и ослабивший их, установивший авторитарный режим, не может иметь государственные награды".

Санду сообщила, что мотивом для лишения Ордена явилось то, что "предложение наградить Плахотнюка поступило от муниципальной организации Демпартии", что является нарушением Регламента о награждении госнаградами.

Она приняла соответствующее решение после того, как лидер партии "Европейские левые" Григорий Петренко подверг критике решение, подписанное Генеральным секретарем администрации президента Андрея Спыну о том, что якобы закон не позволяет президенту Майе Санду отозвать Орден Республики у основного виновного в захвате государства - Владимира Плахотнюка.

Санду применила именно то положение Регламента, на котором настаивал Петренко- о нарушении процедуры.

"Дело в том, что политические партии не имеют права ходатайствовать о представлении к награде! Согласно соответствующему Положению, утверждённому Указом Президента, это право имеют только органы местной и центральной власти, министерства, трудовые коллективы и творческие союзы.

Демпартия не подпадает под эти категории. Значит, вся процедура изначально была незаконной! У Майи Санду есть все основания отменить декрет о награждении Плахотнюка. Было бы желание и нормальные советники", - отметил Григорий Петренко.

Ранее уже сообщалось, что сразу после победы на выборах президента, Майя Санду публично заявила о начале консультаций с юристами по вопросу лишения Плахотнюка Ордена Республики.