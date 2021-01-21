Плахотнюк восстанавливает влияние в авиации через Ботнаря и Габурича

В четверг, председатель суда столичного сектора Рышкань Корнелиу Гузун вынес решение о восстановлении в должности уволенного в октябре 2019 года директора Органа гражданской авиации Октавиана Николаеску.

Николаеску известен тем, что в период нахождения в своей должности пользовался особым покровительством со стороны Василия Ботнаря, когда Ботнарь был директором СИБ.

Решение суда было вынесено, несмотря на ущерб в особо крупных размерах, нанесенный Николэеску в должности главы Органа гражданской авиации.

Кроме того, судебным решением обязали Министерство экономики и инфраструктуры возместить Николаеску 111 529 леев (за период с 6 сентября по 18 октября 2019 года – Ред.). Эта сумма была начислена исходя из среднемесячной зарплаты в 76 255 леев, которую чиновник получал на своей должности.

Решение об его увольнении с должности было вынесено в период, когда правительство возглавляла нынешний президент Майя Санду.

Известно, что за судебным решением в пользу Николаеску стоит не только бывший директор СИБ, один из ближайших помощников Плахотнюка, Василий Ботнарь, но и бывший премьер-министр, непосредственный участник кражи миллиарда долларов Кирилл Габурич. Николэеску в свое время был советником у Габурича в период, когда тот возглавлял компанию Moldcell. Сегодня, Габурич, как и Ботнарь, обслуживает бизнес-интересы Плахотнюка, готовя его возвращение в Молдову.

В борьбе за влияние в Органе гражданской авиации, ими были привлечены судьи, контролируемые другим беглецом, Иланом Шором. Кстати, «по абсолютно случайному стечению обстоятельств», Николаеску является односельчанином ближайшего помощника Шора, депутата Петру Жардана, возглавлявшего компанию AVIA INVEST (Кишиневский Аэропорт – Ред.).

Ранее агентство OMEGA уже сообщало, что вынесший решение в интересах клана Плахотнюка судья Корнелиу Гузун состоит в родственных отношениях с одним из одиозных бывший судей Олегом Стерниоалэ. В свою очередь, Стерниоалэ имеет непосредственное отношение к ближайшему окружению Шора. Жена Стерниоалэ – Елена, имела совместный бизнес в виде компании Kids Show с некой Нани Абашидзе. На фоне шумихи вокруг преступлений Шора, в начале 2017 года она была формально исключена из состава учредителей. В свою очередь, Абашидзе фигурирует в Отчете Kroll, в составе «группы Шора», ответственной за кражу миллиарда. Девушка была первым акционером одного из банков Шора – UNIBANK, которая в ноябре 2014 года добилась в судебном порядке отмены решения Нацбанка, препятствующего операциям с банками, позже выведшими миллиард долларов из валютного резерва Молдовы.