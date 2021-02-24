Плахотнюку грозит выдворение из Турции

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Президент Турции Реджеп Эрдоган передумал предоставлять гражданство объявленному в международный розыск Молдовой экс-лидеру Демпартии, беглому олигарху Владимиру Плахотнюку.

Об этом сообщил в эфире телеканала TV8 лидер “Нашей партии”, мэр Бельц Ренато Усатый со ссылкой на собственные источники


"Неделю назад во время встречи с представителями полиции президент Турции получил информацию о том, что Плахотнюк в последнее время ведет активную деятельность. На этой же встрече также обсуждалось, почему процесс предоставления гражданства идет так медленно. Было решено связаться со всеми государствами, в которых Плахотнюк находится под следствием, и отклонить заявление о предоставлении гражданства", - заявил Усатый.


В этой связи он сообщил, что уже в ближайшее время Плахотнюк будет вынужден покинуть и Турцию, предположительно, выехав в Румынию, чьим гражданином он является.


В декабре прошлого года, Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло подтвердил информацию о том, что беглый олигарх, бывший лидер правившей в Молдове Демпартии Владимир Плахотнюк получил турецкое гражданство.

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