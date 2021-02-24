Плахотнюку грозит выдворение из Турции

Об этом сообщил в эфире телеканала TV8 лидер “Нашей партии”, мэр Бельц Ренато Усатый со ссылкой на собственные источники

"Неделю назад во время встречи с представителями полиции президент Турции получил информацию о том, что Плахотнюк в последнее время ведет активную деятельность. На этой же встрече также обсуждалось, почему процесс предоставления гражданства идет так медленно. Было решено связаться со всеми государствами, в которых Плахотнюк находится под следствием, и отклонить заявление о предоставлении гражданства", - заявил Усатый.

В этой связи он сообщил, что уже в ближайшее время Плахотнюк будет вынужден покинуть и Турцию, предположительно, выехав в Румынию, чьим гражданином он является.

В декабре прошлого года, Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло подтвердил информацию о том, что беглый олигарх, бывший лидер правившей в Молдове Демпартии Владимир Плахотнюк получил турецкое гражданство.