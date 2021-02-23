Платформа DA отложила переизбрание Андрея Нэстасе председателем партии

Об этом Платформа DA сообщила в соцсетях, сославшись на письмо Национального агентства по здравоохранению (ANSP) в связи с пандемией, которое не запрещало проведение Съезда.

"ANSP установило, что в связи с распространением инфекции COVID-19 в Республике Молдова, организация и проведение Очередного Съезда Платформы DA может происходить при соблюдении необходимых мер, в соответствии с п. 8 Постановления №35 от 27 ноября 2020 года, в котором говорится, что «организация разовых массовых собраний с участием менее 50 человек с соблюдением мер общественного здравоохранения с обязательной подготовкой организаторами списка эпидемиологических доказательств мероприятия, согласно модели (имя, фамилия, IDNP, номер телефона, адрес электронной почты, домашний адрес). Встречи не могут быть организованы в зданиях госучреждений, образовательных учреждений, больницах или других местах с повышенным риском заражения", - говорится в заявлении партии.

В этой связи партия объявила, что "как только ситуация с пандемией и законодательство позволят, Платформа DA займётся организацией III Съезда".

Это заявление было сделано несмотря на то, что ANSP не настаивало на отмене Съезда, а рекомендовало его провести во Дворце Республики с соблюдением установленных норм.

Ранее партия уже провела отчетно-выборные собрания по районным организациям. Кандидатами на должность председателя партии являются Андрей Нэстасе и Арина Спэтару. Известно, что наибольшие шансы возглавить партию после съезда – у нынешнего ее председателя Андрея Нэстасе.