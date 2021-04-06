По поводу тотальной дезинфекции поверхностей и обязательном мытье рук

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(ВИДЕО) Профессор общественного здравоохранения Университета в Клуж-Напока Рэзван Черечеш, объяснил, в какой степени мы должны дезинфицировать продукты и другие предметы, с которыми мы контактируем, чтобы защитить себя от COVID-19.

Об этом профессор повествует в кратких роликах в соцсетях, посвященных вопросам эпидемиологической безопасности.


"Год назад, из-за нового коронавируса мы дезинфицировали все, от поверхностей до улиц, дверных ручек и даже продуктов питания. Есть ли в этом еще смысл?", - отмечает ученый, считая, что это закономерный вопрос, который задают многие и на который пытаются дать ответ специалисты.


"Для тех, кто не работает или часто посещает больницы или другие медицинские учреждения, ответ, скорее всего, отрицательный, но вымойте руки", - отметил профессор Рэзван Черечеш в видео на Facebook.


По словам специалиста, шансы заразиться SARS-CoV-2 после прикосновения к поверхностям очень малы: "В начале эпидемии, когда образцы брали с поверхностей, кроватей, столов, дверных ручек в больницах и других местах, была обнаружена РНК вируса.


Проблема в следующем: вирусная РНК выживает во внешней среде, но имеет очень низкую жизнеспособность. Его можно было сохранить живым в лабораторных условиях. Вероятность заражения COVID-19 на поверхностях крайне мала: инфицированный человек должен лизнуть ручку замка, а вы должны были бы немедленно коснуться дверной ручки, а затем положить ее в рот, чтобы заразиться.


Даже если вероятность заражения поверхностей очень низка, мытье рук предотвращает 100% вероятность заражения поверхностей.

Об этом профессор повествует в кратких роликах в соцсетях, посвященных вопросам эпидемиологической безопасности.


"Год назад, из-за нового коронавируса мы дезинфицировали все, от поверхностей до улиц, дверных ручек и даже продуктов питания. Есть ли в этом еще смысл?", - задается вопросом ученый, считая, что это закономерный вопрос, который задают многие и на который пытаются дать ответ специалисты.


"Для тех, кто не работает или часто посещает больницы или другие медицинские учреждения, ответ, скорее всего, отрицательный, но вымойте руки", - отметил профессор Рэзван Черечеш в видео на Facebook.


По словам специалиста, шансы заразиться SARS-CoV-2 после прикосновения к поверхностям очень малы: "В начале эпидемии, когда образцы брали с поверхностей, кроватей, столов, дверных ручек в больницах и других местах, была обнаружена РНК вируса.


Проблема в следующем: вирусная РНК выживает во внешней среде, но имеет очень низкую жизнеспособность. Его можно было сохранить живым в лабораторных условиях. Вероятность заражения COVID-19 на поверхностях крайне мала: инфицированный человек должен лизнуть ручку замка, а вы должны были бы немедленно коснуться дверной ручки, а затем положить ее в рот, чтобы заразиться.


"Даже если вероятность заражения поверхностей очень низка, мытье рук предотвращает 100% вероятность заражения поверхностей", - заключил профессор общественного здравоохранения Университета в Клуж-Напока Рэзван Черечеш.

Да!
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