По телефону уже минируют суды «оптом»

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Сразу два отделения Кишиневского суда были якобы заминированы. Сообщение об этом поступило в полицию утром в понедельник.

Злоумышленник сообщил о том, что бомбы были заложены Центральном и Буюканском судах Кишинева.


Оба здания судов были эвакуированы, а подразделения МВД провели проверку на предмет их минирования.


«После проверки зданий и прилегающих к ним строений, специалистами службы «Bombteh» не было обнаружено каких-либо подозрительных или взрывоопасных объектов. По факту «заведомо ложной информации о террористическом акте» возбуждено уголовное дело», - говорится в пресс-релизе Управления полиции Кишинева.


Известно, что о ложном минировании сообщил мужчина.


За сообщение о ложном минировании, грозит штраф в размере до 42 500 леев или до двух лет лишения свободы.

Да!
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