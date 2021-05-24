По телефону уже минируют суды «оптом»

Злоумышленник сообщил о том, что бомбы были заложены Центральном и Буюканском судах Кишинева.

Оба здания судов были эвакуированы, а подразделения МВД провели проверку на предмет их минирования.

«После проверки зданий и прилегающих к ним строений, специалистами службы «Bombteh» не было обнаружено каких-либо подозрительных или взрывоопасных объектов. По факту «заведомо ложной информации о террористическом акте» возбуждено уголовное дело», - говорится в пресс-релизе Управления полиции Кишинева.

Известно, что о ложном минировании сообщил мужчина.

За сообщение о ложном минировании, грозит штраф в размере до 42 500 леев или до двух лет лишения свободы.