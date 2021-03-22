Подарочный сертификат: преимущества, недостатки, какой выбрать

А бывает, что просто забыли о дне рождения или другом празднике и нужно срочно что-то придумать. Беспроигрышным вариантом является подарочный сертификат. Сегодня они предложены в разных магазинах, ресторанах, супермаркетах и даже кинотеатрах. А существуют целые компании, специализирующиеся на подарках-впечатлениях, которые помогут собрать комплект или набор из сертификатов, способный удивить каждого.

Что это такое?

Подарочным сертификатом называют документ, который дает право купить что-то или получить услуги на определенную сумму без непосредственной передачи денег продавцу. Сегодня распространены подобные опции в разных сферах. По такому документу можно отправиться в салон красоты, СПА, на массаж, в кино. Или получить экстремальные впечатления – полетать с парашютом, на вертолете, самолете или даже покататься в танке.

Сертификат оплачивает тот, кто презентует подарок. А тот, кому он передается, приходит по указанному адресу или в определенный временной промежуток и, предъявляя документ, получает товар, услугу. В отдельных случаях может использоваться для частичного погашения стоимости.

Чтобы дарителю не пришлось ничего выдумывать, сертификаты создают красочными, могут дополнительно упаковываться в красивый конверт. Такой себе подарок «под ключ».

Преимущества и недостатки

У этого презента есть много преимуществ. Основные из них:

не придется думать, что подарить, искать, упаковывать. Все уже готово, определитесь только с суммой, которую готовы потратить;

много направлений, то есть можно найти подарок по вкусу именинника. Сегодня большинство магазинов, спорт-клубов, СПА-центров, развлекательных учреждений предлагают клиентам приобрести сертификаты;

всегда уместен. Такой презент не поставит никого в неудобное положение, даже если кто-то еще подарит аналогичный.

Но и недостатки есть. Первый – все же подбирать придется. А для этого нужно знать хоть немного информации о том, кому предназначается сертификат. Хотя все же есть универсальные – например, поход в кино, право совершить покупку на определенную сумму в супермаркете.

Варианты подарков: привычные и необычные

Существуют разные классификации, но основное разделение идет все же по типу подарка. Самые распространенные касаются товаров, услуг, развлечений.

На товары

Магазины одежды, обуви, детских вещей, косметики, техники, ювелирных украшений, предметов для дома и супермаркеты предлагают приобрести презенты разных номиналов. Основные особенности:

рассчитаны на разовую покупку. То есть, разделить расчет им на несколько раз не получится. Поэтому при выборе следует отталкиваться от средней суммы, которую тратит получатель;

могут использоваться по всей сети, передаваться другому человеку. Редко есть именные сертификаты;

имеют ограниченный срок действий. Иногда это несколько месяцев, бывает, целый год. Если знаете, что именинник не очень внимательный, на сроке действия подарка нужно акцентировать внимание.

Такие варианты очень практичные, их вполне можно назвать универсальными. Особенно те, которые касаются товаров для дома, супермаркетов, бытовой и цифровой техники. Но не слишком эмоциональные.

На развлечения

Практичные презенты – это хорошо, но в праздник хочется впечатлений. Их могут дать развлечения. К примеру, отличным вариантом является подарочный сертификат в кино. Он подойдет для мужчины, женщины, детей, семейных пар, влюбленных. Будут ему рады коллеги, подруги. Неплохое решение для корпоративного презента – ярко и запомнится. Очень мало людей, которые не любят ходить в кино, нужно только угадать с жанром.

Сертификат может давать право на посещение сеанса двумя или одним человеком. А в зависимости от пакета предполагать разный объем услуг. Это особенно удобно, если хорошо знаешь именинника. Посещение сеанса можно «упаковать» по полной.

Кроме похода в кино, как вариант, можно презентовать визит в ресторан, покупку книги, прохождение квеста, другие развлечения, в том числе экстремальные.

На услуги

Чтобы подарить сертификат на услугу, нужно все же ориентироваться в интересах того, кому он предназначен. Дамы с удовольствием сходят в салон красоты, СПА. Мужчины, скорее всего, оценят фитнес-центр, поход на футбольный матч, уроки экстремального вождения, картинг и т.д. А вот посещение курсов, мастер-классов – специфический продукт, он должен абсолютно соответствовать интересам.