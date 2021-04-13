Подготовка к зачатию ребенка с витаминами от Babystart

С препаратами от производителя Babystart будущие папы получают необходимые витамины и микроэлементы для повышения фертильности. Мужчинам подготовка к зачатию важна не меньше, чем женщинам. Чтобы малыш правильно развивался и родился здоровым, стоит кардинально изменить образ жизни и пройти обследование.

Подготовка к зачатию

Врачи единогласно рекомендуют будущим отцам придерживаться следующего алгоритма:

Пройти полное медицинское обследование, сдать общие анализы. Получить рекомендации врачей на основании результатов исследований о необходимости специальных процедур. В 15 % случаев требуется повышение потенции и способности к зачатию. Изменить режим питания и образ жизни. Кроме соблюдения диеты и распорядка дня рекомендуется прием витаминов, например ФертилМен или ФертилМен Плюс. Защитить организм от внешних негативных факторов, плохой экологии.

Также супругам, решившим стать родителями, полезно обратиться к психологу. Сильные стрессы негативно влияют на процесс зачатия. Важно избегать эмоциональных перегрузок и не допустить депрессии.

Медицинское обследование

Мужчине, который планирует стать отцом, начать подготовку стоит с посещения терапевта. Врач изучит анамнез пациента, назначит лабораторные исследования и консультацию уролога. Если в роду были диагностированы серьезные генетические патологии, выдают направление на прием генетика.

Обязательным пунктом является спермограмма, особенно у пар, которые давно хотят завести ребенка, но не могут. Также берут анализ крови на ЗППП, ВИЧ, гепатит, туберкулез. Если молодой человек не проходил вакцинацию, назначают нужные прививки.

Диета

Питание мужчины серьезно влияет на качество спермы. Коррекция рациона – важный этап планирования беременности. Фаст-фуд, газированные напитки и прочая вредная пища должна исключаться. Основа диеты:

овощи;

мясо;

злаки;

рыба.

До наступления беременности стоит ограничить следующие продукты:

крахмал;

жиры;

соль;

сахар;

приправы.

Прием витаминов

Чтобы беременность наступила, а плод правильно развивался, в меню будущего отца должны присутствовать определенные химические элементы. К ним относятся:

фолиевая кислота;

цинк;

магний;

витамины С, В, Е;

селен;

аминокислоты.

Все эти компоненты присутствуют в витаминном комплексе ФертилМен. Если пара долгое время стремится зачать ребенка, но оплодотворение не наступает, стоит попробовать усиленный состав ФертилМен Плюс. Заказать препараты с доставкой по Украине можно на официальном сайте производителя из Великобритании Babystart. Компания много лет специализируется на репродуктологии. С 2016 года бренд представлен в Украине. Витаминные комплексы соответствуют мировым стандартам качества и безопасности, имеют соответствующие сертификаты. Получить подробную информацию о продукции или оформить заказ можно через сайт и по телефону.