Подготовка к зачатию ребенка с витаминами от Babystart

Зачатие и рождение ребенка – важный процесс для любой пары. Современные родители стали ответственнее относиться к нему, поэтому предпочитают тщательную подготовку.
Зачатие и рождение ребенка – важный процесс для любой пары. Современные родители стали ответственнее относиться к нему, поэтому предпочитают тщательную подготовку.
С препаратами от производителя Babystart будущие папы получают необходимые витамины и микроэлементы для повышения фертильности. Мужчинам подготовка к зачатию важна не меньше, чем женщинам. Чтобы малыш правильно развивался и родился здоровым, стоит кардинально изменить образ жизни и пройти обследование.
Врачи единогласно рекомендуют будущим отцам придерживаться следующего алгоритма:
Также супругам, решившим стать родителями, полезно обратиться к психологу. Сильные стрессы негативно влияют на процесс зачатия. Важно избегать эмоциональных перегрузок и не допустить депрессии.
Мужчине, который планирует стать отцом, начать подготовку стоит с посещения терапевта. Врач изучит анамнез пациента, назначит лабораторные исследования и консультацию уролога. Если в роду были диагностированы серьезные генетические патологии, выдают направление на прием генетика.
Обязательным пунктом является спермограмма, особенно у пар, которые давно хотят завести ребенка, но не могут. Также берут анализ крови на ЗППП, ВИЧ, гепатит, туберкулез. Если молодой человек не проходил вакцинацию, назначают нужные прививки.
Питание мужчины серьезно влияет на качество спермы. Коррекция рациона – важный этап планирования беременности. Фаст-фуд, газированные напитки и прочая вредная пища должна исключаться. Основа диеты:
До наступления беременности стоит ограничить следующие продукты:
Чтобы беременность наступила, а плод правильно развивался, в меню будущего отца должны присутствовать определенные химические элементы. К ним относятся:
Все эти компоненты присутствуют в витаминном комплексе ФертилМен. Если пара долгое время стремится зачать ребенка, но оплодотворение не наступает, стоит попробовать усиленный состав ФертилМен Плюс. Заказать препараты с доставкой по Украине можно на официальном сайте производителя из Великобритании Babystart. Компания много лет специализируется на репродуктологии. С 2016 года бренд представлен в Украине. Витаминные комплексы соответствуют мировым стандартам качества и безопасности, имеют соответствующие сертификаты. Получить подробную информацию о продукции или оформить заказ можно через сайт и по телефону.
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