Подозреваемая в коррупции судья готовится Парламентом к повышению

Решение было принято в среду на заседании Юридической комиссии парламента под руководством социалиста Василия Боли.

Оксана Робу была уличена в несоразмерном своей зарплате имуществе в виде роскошной недвижимости, записанной на родителей, а также элитный автомобиль Mercedes GLK «Гелендваген», который в ее Декларации об имуществе оценен менее чем 1 тысячу евро.

Кроме того, Робу напрямую несет ответственность за целый ряд политически мотивированных уголовных дел, среди которых дело "группы Петренко" и дело Георгия Петика.

Также Робу в 2014 году вынесла решение об освобождении из-под арестованного за продажу наркотиков Феликса Романского. Как заявил тогдашний прокурор Кишинева Иван Дьяков, судебными решениями обвинения в продаже наркотиков были переквалифицированы в хранение.