Погранполиция Молдовы начала работать в интересах Украины

Об этом сообщил в соцсетях гл.ред. агентства OMEGA Александр Петков, уточнив, что запрет действителен даже при наличии законно полученного Разрешения на нахождение в пограничной зоне.

По мнению Петкова, запрет введен недавно по требованию украинской стороны, возбужденной повышенным вниманием молдавского общества к незаконным действиям сопредельной стороны, намеренной увеличить мощность каскада ГЭС на Днестре, что уничтожит реку, превратив ее в цепь озер.

Александр Петков уточнил, что 12 апреля в Окницком подразделении Пограничной полиции им был официально получен Пропуск №1538, позволяющий находиться в Пограничной зоне в дневное время суток. Несмотря на предварительно полученное разрешение на доступ, на извещение о посещении, 13 апреля сотрудники Погранполиции Молдовы запретили доступ, сославшись на "наличие стратегического объекта в виде ГЭС".

"Никакие аргументы о том, что за последние месяца четыре я здесь беспрепятственно и без ограничений находился у самой плотины, проводя съемки, не действовали", - заявил Петков, а спустя час из Окницы, не известно для чего приехал лично начальник подразделения.

"Вместо того, чтобы как можно больше граждан Молдовы могли воочию убедиться в уголовном преступлении, совершенном Филатом, Лянкэ и Поповым в 2010 году, руководство Погранполиции Молдовы решило полностью запретить доступ туда.

Официальный "мотив": здесь находится стратегический (!) объект, который запрещается посещать и фотографировать, даже издалека.

Уверен, что подобный "мотив" мог придумать только плахотнюковско-додоновский опереточный мент-генерал Кордуняну (врио директора Погранполиции Молдовы). И я также уверен, что этому старорежимному менту даже невдомёк, что у Молдовы, по всем документам, уже НЕТ того самого "стратегического объекта", который сегодня называется Нижнеднестровская ГЭС. Просто, НЕТ! Его продали Украине, чиновники которой не намерены останавливаться, уничтожая наш Днестр", - написал Петков в соцсетях, задавшись резонным вопросом в адрес сотрудников Погранполиции "Вы на кого работаете, господа, получая зарплату от молдавских налогоплательщиков? На чьё государство?".

В этой связи, после нашумевшего скандала с похищением в Кишиневе и переправой в Киев скрывавшегося в Молдове коррумпированного украинского судьи Чауса, Александр Петков считает, что уже даже не стоит задаваться вопросом, "каким образом вы (пограничные полицейские - Ред.) обеспечили (именно обеспечили) переправу через молдо-украинскую границу Чауса?".

Известно, что 1 октября 2010 года в Киеве премьер-министр Молдовы Владимир Филат и его украинская коллега Юлия Тимошенко в условиях секретности подписали протокол к Соглашению о регламентации прав собственности. Протокол подтверждает право собственности Украины на Днестровскую ГАЭС, часть которой располагается на территории Молдовы, а также на 17,35 га прилегающих земель вблизи молдавского села Наславча.

Взамен Украина признала право собственности Молдовы на два карьера по добыче камня – в Черновцах и Первомайске.

Ранее Молдова предлагала Украине совместное участие в строительстве ГАЭС, начатое еще в 1984 году. Проектная мощность Днестровской ГАЭС в турбинном режиме составляет 2268 МВт, в насосном режиме - 2947 МВт.

Украина отказывалась признать право собственности Молдовы на находящуюся на молдавской территории часть Днестровской ГАЭС, мотивируя это тем, что данный объект был отнесен к собственности Украинского народа в соответствии с Законом Украинской Советской Социалистической Республики от 3 августа 1990 года №142-ХІІ, а также, в соответствии с Постановлением Верховной Рады Украинской ССР от 15 октября 1990 года №376-ХІІ, когда он был передан в управление и на баланс правительства Украины.