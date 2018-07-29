Помощник Путина отдыхал в компании основного обвиняемого в краже миллиарда из валютного резерва Молдовы

Об этом говорится в расследовании телеканала JurnalTV, сообщившего, что поездка была организована в начале 2015 года, после того, как в ноябре 2014 года на счета принимающей стороны было перечислено 150 тысяч долларов из офшорных компаний Шора замешанных в краже миллиарда долларов из молдавской финансово-банковской системы.

Как сообщает телеканал, из фотографий, выставленных женой Шора - Жасмин в соцсетях, видно, что Кожин находился там вместе со своей женой Олесей Бословяк. Кожин, бывший тогда помощником Президента России по вопросам военно-технического сотрудничества, отказался комментировать что-либо телеканалу по этому поводу.

Телеканал уточняет, что Владимир Кожин является довольно-таки давним знакомым основного обвиняемого в совершении крупнейшей банковской аферы: задолго до совместного отдыха на Мальдивах, российский чиновник был и на свадьбе Шора с Жасмин. Согласно биографии, Кожин тогда был одним из влиятельнейших людей в Администрации Владимира Путина - Управляющим делами Администрации Президента.

В рамках расследования предоставлены банковские проводки периода кражи миллиарда, доказывающие происхождение денег, уплаченных за отдых на Мальдивах Шора в компании с помощником Президента России. Все деньги компании Шора, оплатившей отдых на Мальдивах, происходят из кредитов, выведенных из обанкроченных банков «группы Шора».

Согласно официальной биографии Владимира Кожина, с 20 сентября 1999 года по 12 января 2000 года он возглавлял Федеральную службу России по валютному и экспортному контролю. С 12 января 2000 года по 12 мая 2014 года он был управляющим делами Президента Российской Федерации. С 12 мая 2014 года по 13 июня 2018 года - помощник Президента Российской Федерации по вопросам военно-технического сотрудничества.